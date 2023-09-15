紅牛雙雄為新加坡站造勢　先「鍊」洗地車

F1一級方程式賽車新加站本周日上演「黑夜飛車」，兩位紅牛車手韋斯塔本與佩雷斯周五在樟宜機場上演一場別開生面的大賽車，令場面氣氛熾熱。不過，他們駕駛的並非冠軍戰車，而是清潔地面的洗地車，並且彼此之間進行了一場世界清潔大賽。

在星耀樟宜機場和新加坡旅游局的支持下，這場洗地車大賽的舉行地點設於2019年開幕、耗資17億打造的「星耀樟宜」(Jewel)。「星耀樟宜」是以自然為主題的娛樂、零售綜合設施，連結樟宜機場的三個航廈，其核心為世界最高的室內瀑布「滙豐銀行雨漩渦」，高達40米，是旅客的必然打卡點。

比賽的通道佈滿泥濘、腳印、污垢、垃圾和葉子等障礙物，兩位車手在駕駛「戰車」的同時，還要清理地面。在第一部分模擬短途賽，韋斯塔本率先發動引擎取得領先優勢，誰料佩雷斯一個U Turn抄捷徑超前，不過由於此舉違反賽例，讓韋斯塔本取得了正賽杆位。

在隨後的正賽(清潔挑戰賽)中，韋斯塔本一直保持領先優勢，直到比賽後段才出現多次叮噹馬頭的場面。儘管佩雷斯試圖超越他，但韋斯塔本仍能保持領先位置。在進入維修站後，韋斯塔本的洗地車很明顯地已經清理了更多的碎屑、垃圾。 最終他以很大的領先優勢衝刺，駕駛着洗地車緩慢地越過終點線，贏得了這場別開生面的世界清潔比賽，並從Oracle Red Bull Racing大使Josh Denzel手上接過已被打破的獎杯，讓他不需再努力去打破這個紀錄。

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佩雷斯表示：「這場賽事實在太棒了，當我第一眼看見『戰車』時，我實在大吃一驚。」對於這次賽事的獨特性，韋斯塔本笑言：「與團隊在一起的日子，我早已習慣他們經常會有很多不同的鬼點子，這只是其中之一而已。」

對於周末的F1賽事，韋斯塔本表示：「新加坡賽站的賽道極具挑戰性，同時這是一場夜間比賽更令它變得特別。此外，天氣非常溫暖，亦增加比賽的難度，所以，這絕對是眾多賽站中難度最高的比賽之一。」