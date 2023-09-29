港超聯　傑志公布由金東進出任暫代主教練

港超聯球隊傑志周五（29日）宣布，朱志光會再次卸任主教練，由金東進暫代這個職位，並同時公布潘文俊加入教練團，他會聯同菁英青訓總監卡度素出任助教，而「朱Sir」會專注傑志足球學院精英培訓工作。

南韓前國腳金東進在2019年掛靴後，一直在傑志擔任助教，在2021年亦曾擔任暫代主教練，帶領傑志15場比賽取得11勝2和2負。其後他復任助教，協助球隊去年晉級「亞冠盃」16強，亦在上季取得三冠王佳績，今季升任為技術總監。

「藍鳥」亦宣布潘文俊加入教練團。46歲的潘文俊於球員時期司職前鋒，曾為香港足球代表隊成員，退役後曾於多間本地及國內球會擔任教練，上季是標準流浪教練團成員之一，如今將與其子潘沛軒一同效力傑志。

暫代主教練金東進坦言，要保持「朱Sir」以往創下的好成績，實屬不易，但有信心與教練團帶來改變：「卡度素和潘文俊加入一隊教練團，可以加入新的元素，為球隊帶來改變。我期望能夠在今季餘下賽事帶領球隊取得好成績。下周三主場對獅城水手的『亞冠盃』分組賽相當重要，因為我們的目標是能夠晉級東亞區八強。」

傑志早前接連在聯賽大敗予理文，以及在「亞冠盃」不敵全北汽車，「朱Sir」接受本報記者採訪時，承認今季開局不太順利，希望今次卸下主帥工作，可以為球隊帶來突破：「我諗咗好幾晚，又同老細傾過，今年季初幾場球員多傷，比賽唔太順，係咪我要停一停落嚟，換啲新鮮感比球員？球員都可能覺得需要有啲改變，同時亦畀自己腦筋有機會休息一吓。」

對於金東進接替自己暫代主教練一職，他認為問題不大：「金東進疫情之前都暫代過我，依幾年亦喺我教練團內，相信佢有能力處理同帶領𠎀志延續王者之風。」