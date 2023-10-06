亞運女足決賽日本鬥北韓　免費台直播

亞運女足決賽，日本女足與北韓女足爭奪金牌。雙方都喺晉級過程中，顯示超勁入球能力，「東瀛女足」5仗入35球，北韓女足4場亦入29球，預料今仗一開波就鬥攻，日本女足5場女亞足全開7球或以上，2.5球入球大必捧。（HOY TV 76台周五晚8時直播）

日本女足4強鬥中國作出部分輪換，將以6球暫列射手榜次席嘅大澤春花放喺後備席，但上半場仍然輕鬆領先4比1，最終4比3贏波進身決賽。日本女足攻力強橫，除咗大澤春花，上野真實喺最後一場分組賽，對住菲律賓女足食出「大四喜」，多把尖刀確實令對手防不勝防。

北韓女足雖然因為疫情防控問題，3年幾嚟缺席國際賽，但其實球隊喺亞洲實力屬一線，過去7次參戰亞運，6次取得獎牌，更曾經3度贏得金牌。北韓女足於4強大勝烏茲別克女足8比0，氣勢強勁，晉級過程中入29球只失過1球，今場肯定同日本女足鬥攻。

睇番晉級過程，北韓女足4場全開5球或以上，日本女足近5場甚至全開到7球或以上，依家中位數只係2.5球，入球大真係抵玩到爛，鍾意高賠率嘅朋友，更可以一試3.5球入球大，同埋小注20倍總入球「7+」。

直播表

周五3:00pm 女亞足 中國女足Vs烏茲別克女足

HOY TV 76台

周五8:00pm 女亞足 日本女足Vs北韓女足

HOY TV 76台

周六0:30am 意甲 安玻里Vs烏甸尼斯

Now 639

周六2:45am 意甲 萊切Vs薩斯索羅

Now 639

周六3:00am 西甲 畢爾包Vs艾美利亞

Now 632

周六3:00am 法甲 斯特拉斯堡Vs南特

Now 714

周六7:30am 阿甲 羅沙里奧中央Vs颶風隊

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