征戰亞運完成不可能！港隊熱血時刻逐格重溫

亞運曲終人散，一眾香港運動員在不少項目創下佳績。

運動引人入勝之處在於比賽時擁抱挑戰，搏盡每一秒。亞運雖曲終人散，一眾香港運動員的爭氣表現，除在不少項目創下佳績，更完成多個「不可能任務」，在亞洲最高舞台發光發亮，讓我們一起重溫今屆港隊的熱血時刻。文：余樂詩、圖：港協暨奧委會

創造奇迹港足入４強寫下歷史

面對世界排名21的伊朗，以往香港都是「輸少當贏」，近兩次世界盃外圍賽分別以1比3及0比2落敗。世界排名148的港隊，亞運8強再遇這支亞洲2哥，下半場憑效力傑志的潘沛軒一腳破網，加上門將謝家榮多次精彩撲救，力保1比0勝局躋身4強。雖然港隊隨後不敵日本，銅牌戰亦再負烏茲別克，但已創下史上最佳亞運成績。賽後「潘沛」抓緊球衣胸前的香港隊區徽，與隊友繞場一周，深深體會到他對香港這個地方的熱愛。

喚起球迷熱情 全城力撐

港隊創下奇迹，亦喚起本地球迷的熱情，8強晉級後，全港多個地方直播4強及銅牌戰賽事，球迷穿球衣到戲院及商場捧場，氣氛直逼世界盃！

說到做到男子七欖成功衞冕

香港男子七欖隊上屆亞運決賽擊敗日本，歷史性封王，今屆兩隊4強相遇，港隊力拚下在加時階級擊敗對手。加時階段港隊獲罰球機會，但他們卻選擇「鬥牛」，最終丹馬克不負眾望，不顧球鞋鬆脫，拚命衝到底線達陣，帶領港隊反勝。

姚錦成收回退役決定

李卡度賽後說：「我們從沒想過只拿銅牌。」他們每天都為金牌奮鬥，結果決賽港隊再以14比7力挫南韓，成功衞冕。「華將Icon」姚錦成出發前許下「金牌諾言」，結果說到做到。4屆亞運「阿成」掛上2金2銀，原本計劃退役的他收回決定，考慮助港隊爭取明年奧運資格，故事編章還未完結。

劍神張家朗再當反勝之王

反勝的比賽往往令人熱血沸騰，花劍「劍神」張家朗再展「Comeback King」實力，個人賽4強對日本劍手敷根崇裕，「家朗」在落後12比14下，連刺3劍反勝15比14。賽後他脫下面罩做出伸脷動作，盡顯淘氣一面，決賽他再以15比2大勝中國的陳海威，奪得香港劍擊史上首金。

男重隊並肩作戰展團魂

另一熱血故事來自奪得銅牌的男重隊，他們在亞運團體賽展現最強「團魂」，當擊敗烏茲別克殺入4強穩奪獎牌後，全隊合照時展示因病退賽隊友周澤軒的戰衣和頭罩，寓意和「兄弟」並肩作戰。

苦盡甘來梁嘉儒獲獎灑熱淚

除了鬥心和決心，「堅持」也是熱血故事的重要元素。香港單車隊向以艱苦訓練「聞名」，他們不時離港訓練和比賽，犧牲陪伴家人的時間，這亦是楊倩玉和梁峻榮完成比賽後隨即宣布退役的原因。

第二次出戰亞運的梁嘉儒，今屆於男子全能賽奪銀之後，在「鑊場」嚎哭，令人動容。當中在記分賽中，梁嘉儒從第5名力追至第2衝線，他形容全靠「死咬」對手不放，才獲得夢寐以求的個人獎牌，賽後難免激動：「我從未在大賽成功過，這面銀牌對得住自己！」

力挫強敵男女籃球勝在爭氣

今屆亞運賽前突然改制，令香港男籃無緣資格賽，但之後黎巴嫩退賽，令港籃戲劇性亮相亞運。港隊小組重遇亞洲盃外圍賽對手蒙古，球員大打爭氣波燃燒小宇宙，憑李琪轟入19分， 最終贏69比64，復仇成功兼躋身8強資格賽。

女子隊推倒「高牆」哈薩克

至於女籃面對平均身高1米81、世界排名高39位的哈薩克，首節落後9比22下，全隊咬緊牙關默默追分，終憑征戰WCBA的李祉均、唐曉蕾各得18和14分，以70比56力挫強敵，首度在亞運正賽報捷。

絕地逆轉黃澤林演繹打不死

震撼人心有時不一定是拿獎牌，香港新一代網球王子黃澤林，在亞運男單遇上中國新星吳易昺，後者世界排名98、去年打入美網32強刷新中國男單大滿貫最佳成績，兼為杭州人有主場粉絲作後援，可謂「牌面贏晒」。

連救5個決勝分

面對多項不利因素，世界排名458的黃澤林沉着應戰，首兩盤與對手打成平手，到決勝盤激鬥到6比6，需要「搶七」定勝負。在全場高呼「吳易昺加油」下，黃澤林落後1比6陷入絕境，但他並未放棄，奇迹地連救5個決勝分，更以細分7比6絕地反勝，闖入8強。黃澤林臨危不亂的專注以及拚搏精神，亦是港隊今屆亞運令人難忘的回憶。