賽馬會菁英盃　卡朗開齋　大埔反勝港會

「賽馬會菁英盃」周日（15日）繼續於小西灣運動場雙料娛樂，上演兩場A組賽事，頭場由大埔硬撼港會。最終大埔憑卡朗攻入加盟以來首個入球，加上鍾偉強下半場門前建功，以2比1反勝港會。

大埔今場續由林志基把關，蔡立靖負責輸送彈藥，支援雷仙奴、鍾偉強及鄭子森攻堅，亞歷斯祖先列後備；至於港會，就派出劉學銘鎮守中路，麥美倫、加斯特夫控制中場，福保羅和里奧在前線爭取入球。

雙賽初段踢得較緊慎，直到中段大埔攻勢漸多，16分鐘出現黃金機會，卡朗送出直線，鍾偉強單刀射斜。大埔及港會先後有謝臣和里奧傷出，分別由馮冠鳴及基奧入替。

形勢較為被動的港會到36分鐘反而先開紀錄，福保羅大腳送前，助攻莊文歷禁區內射成1比0，不過兩分鐘後。大埔就憑卡朗接應角球，頂入加盟以來首個入球，為球隊追平1比1完半場。

繼續施壓的大埔，到52分鐘成功反超，鍾偉強禁區內面對李俊諺的防守，轉身射成2比1。1分鐘後，雷仙奴推入禁區勁射，中楣底彈出。戰至下半場中後段，港會有扳平機會，惟劉學銘近門起腳僅越楣而過。港會之後繼續利用兩邊傳中製造攻勢，但都未能攻破大埔血肉長城，大埔以2比1力挫港會。