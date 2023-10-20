港亞運隊跟「嘩鬼」祝捷　佘繕妡：今年大豐收！

香港運動員在剛過去的亞運表現出色，海洋公園周五（20日）為一眾港將舉行祝捷會暨同樂日，並邀請他們體驗園內的哈囉喂全園祭活動，有現身活動的佘繕妡，形容今年取得豐收，表示新一季賽事會在11月展開，現時會全力投入訓練，力爭來年巴黎奧運參賽資格。

是次活動共有超過130位運動員出席，包括張家朗、佘繕妡、壁球的何子樂等皆有出席。其後林新棟、滑浪風帆運動員魏瑋恩、中國象棋運動員林嘉欣及電競運動員叢瑋廷分成兩組，玩遊戲大考反應。最後大會邀請一眾獎牌運動員與哈囉喂活動的「嘩鬼」拍攝大合照，有運動員被「嘩鬼」嚇一跳，場面搞笑。

佘繕妡今年先後在世界大學生運動會，U23亞錦賽及杭州亞運先後穿金戴銅，她形容2023年出現很多驚喜，為豐收一年，其中在世大運生封后，更令她感到非常鼓舞：「很多世大運選手都有參與世界賽的經驗，而且她們年紀大多與我相近，將來可能有很多機會碰頭，因此在世大運取得金牌，可謂對我打支強心針，自己亦未曾預料自5月停學專心比賽後，竟然會取得那麼理想的成績！」

被問到如何為衝擊來年巴黎奧運資格作準備，「佘佘」表示目前會在港集中訓練，11月會展開新一季，累積奧運積分，有信心能如願獲得奧運資格：「我們在亞運團體賽齊心合力，打好每一劍，只要大家保持這個心態，有機會出戰奧運。」

至於在雙人單漿無舵艇，奪得香港今屆亞運首金的林新棟和黃偉駿，異口同聲道在亞洲最大舞台成為冠軍，對其運動生涯相當重要，其中「偉駿」盼兩人的成績能鼓勵後輩：「我一直都很想在國際賽做出好成績，激勵新一代繼續奮鬥，現在終於做到了，盼望年輕一輩繼續加油！」