亞冠盃激戰連場　免費台直播

亞冠盃D組上演強弱懸殊之戰，希拉爾主場對孟買城，沙特阿拉伯豪門希拉爾整體實力肯定勝一籌，但係隊內巴西球星尼馬受傷長抖，難免削弱鋒線攻力。至於印度球隊孟買城自知技不如人，應該會「泊大巴」死守，加上希拉爾近4場亞冠盃上半場總入球全開1球或以下，今仗半場大細中位數開到2.5球，寧願博半場細。（HOY TV 76台周二凌晨2時直播）

希拉爾雖然排沙特聯賽榜首，但踢亞冠盃就表現慢熱，現時兩戰1勝1和，其中主場對烏茲別克球隊納曼干新春，要踢到補時先至入波，驚險逼和1比1。希拉爾近期更加遭到重大打擊，尼馬喺南美洲區世盃外圍賽為巴西鬥烏拉圭，不幸受重傷，預料需要休息8個月。

孟買城死守輸少當贏

雖然呢位31歲前鋒加盟希拉爾以來僅入1球，但佢為隊友創造大量射門機會，擔任進攻指揮官角色，尼馬缺陣之下，希拉爾進攻體系必然受影響，上仗聯賽僅小勝艾卡赫利1比0，就係最佳證明，唔好期望今場可以大勝孟買城。

至於孟買城方面，佢哋踢咗兩場亞冠盃分組賽都輸波，並且未能取得入球，可見佢哋唔夠班喺呢項大賽立足，想攻入希拉爾大門，實在非常困難。因此，孟買城只能加強防守，盡量減低失波機會，希望爆冷守和拎1分，已經完成任務。孟買城球員上半場仍然有氣有力嘅時候，可望抵擋得住希拉爾進攻。

直播表

周一10:00pm 亞冠盃 AGMK足球會Vs沙巴罕

HOY TV 76

周二凌晨零時 亞冠盃 伊蒂哈德Vs空軍體育會

HOY TV 76

周二0:30am 意甲 烏甸尼斯Vs萊切

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周二2:00am 亞冠盃 希拉爾Vs孟買城

HOY TV 76

周二2:45am 意甲 費倫天拿Vs安玻里

Now 638

周二3:00am 英超 熱刺Vs富咸

Now 621

周二3:00am 西甲 華倫西亞Vs卡迪斯

Now 632

周二8:00am 阿甲 沙士菲Vs班菲特

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