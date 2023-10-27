香港隊　 下月出戰世盃外第二圈　初選名單出爐

香港男子足球代表隊將於11月出戰兩場2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事，分別鬥伊朗及土庫曼，足總周五（27日）公布初選名單，效力德丙恩高斯達特的米高，以及安永佳等外流兵繼續有份。

是次初選名單共有36人，米高、安永佳和茹子楠等外流兵、傑志中場黃洋以及最近狀態理想的標準流浪前鋒劉智樂榜上有名。港隊將於11月13日展開操練，16日作客阿薩迪體育場惡戰伊朗，其後回港備戰21日坐鎮香港大球場鬥土庫曼的第2場外圍賽。

港隊名單如下：

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、黃梓浩 (東方)、羅素、 費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、徐宏傑、 余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、顏樂楓、黃 威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈 嘹)、米 高 (恩高斯達特)、潘沛軒 (傑志)、艾 華 (冠忠南區)、 艾華頓、張憙延 (理文)