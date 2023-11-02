一代輪椅劍擊名將馮英騏離逝　終年43歲

馮英騏曾在殘奧會為港贏得五金一銀一銅。

曾為香港於2000年及2004年贏得殘奧金牌的輪椅劍擊名將馮英騏，周四突然離世，終年43歲。

香港精英運動員協會主席陳念慈在社交平台公布這個令人痛心的消息，「今天告訴大家一個令人痛心的消息，我們最親愛的朋友馮英騏已經突然離世。在急症室見到他最後一面，內心充滿了不捨和悲傷。」

馮英騏是香港著名的輪椅劍擊好手，他在運動生涯中在殘奧會為港贏得五金一銀一銅的成績，當中在悉尼殘奧上勇奪A級個人花劍、佩劍及團體花劍金牌；而在04雅典殘奧後淡出，並於2006年正式退役。

陳念慈對失去好友感到痛心及懷念，「馮英騏是2000及2004年殘奧運金牌得主，他的故事永遠難忘，他是一位充滿活力和熱情的人，他總是樂於助人，總是我們最需要的時候給予支持和鼓勵。他的離去讓我們感到非常遺憾，我們將永遠懷念他的微笑和善良。」馮英騏退役後加入國際殘疾人奧委會工作，離開劍壇後仍熱愛運動，曾參與馬拉松輪椅賽及半馬輪椅賽。

陳念慈與一眾運動員對於馮英騏離世以最深切悼念，「希望他在天堂獲得永恆的安寧」，並向其家人致深切慰問。