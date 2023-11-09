圖盧茲豆腐防線頂唔住　紅軍速戰速決捧半W

歐霸盃E組賽事，圖盧茲主場迎戰利物浦，英超豪門利物浦今季降格踢歐霸盃，猶如虎入羊群，分組賽3戰全勝，合共轟入10球，包括上輪大炒圖盧茲5比1，可見雙方實力距離懸殊，預料紅軍今仗會繼續速戰速決。考慮到利物浦客W太熱冇肉食，以佢哋近4場比賽有3場上半場領先嘅走勢，半場客勝更抵玩。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

圖盧茲得4分喺手，落後緊榜首利物浦5分，想奪取首名直接出線資格機會非常渺茫，現時目標係爭次名參加附加賽。不過，呢支法甲球隊狀態低迷，近5場比賽未贏過，包括近3仗全敗失10球，可見防線非常脆弱，所以上輪先會大敗喺利物浦腳下，並唔令人意外。另外，圖盧茲現時僅排聯賽14位，開始受到降班威脅，需要投放更大力量喺聯賽搶分，仲有冇餘力兼顧歐霸盃，實在令人懷疑。

至於利物浦上仗英超僅逼和盧頓1比1，表現難免令人失望，但亦因為遭受挫折，相信今仗會打醒十二分精神，避免重蹈覆轍。其實紅軍狀態不俗，近5仗取得4勝1和，加普、迪亞高祖達、達雲紐尼斯、穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯等鋒線球員輪流入波，就算領隊高普今仗輪換陣容，攻力都有保證。

事實上，紅軍上輪分組賽大勝圖盧茲，有唔少副選獲得擔正機會，佢哋為咗爭上位表現非常落力，包括遠藤航、賴恩格雲貝治都有取得入球，相信利物浦可以再次上半場領先，提早奠定勝局。

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