越野車錦標賽周末中環開戰　奇雲漢臣盼後上奪冠

「FIA 世界場地越野車錦標賽 香港站 - 年終賽」將在周六（11日）起，一連兩日在中環活動海濱空間舉行，主辦單位周五（10日）舉行記者會，賽前暫時總成績位列第2位的奇雲漢臣（Kevin Hansen）強調會奮戰到底，爭取後上反壓對手奪得冠軍。

本輪為今屆世界場地越野車錦標賽最後1站，共有10位車手參與，將會誕生賽事總冠軍，每圈全長約1225米，主要由特別舖設的碎石和中環封閉柏油路段交替組成。

賽道旁邊賽後會舉行音樂會，務求令市民增添娛樂，當局周五已在龍和道一帶開始封路。一眾車手周六早上8時起，會進行約2小時練習，並於上午10時起，參加3場預賽，爭奪下午的準決賽和決賽入場劵，首日冠軍車手可在積分榜上增加23分。其中瑞典的基斯杜化臣（Johan Kristoffersson）目前在積分榜位列榜首，他只要在其中1日奪得頭三，就能第6次成為總冠軍。

主辦單位是日舉行記招，舒爾達（Timo Scheider）、卡拉安達臣（Klara Anderson）、古圖蓮斯姬（Mikaela Å hlin-Kottulinsky）以及暫列次席，效力由自己家族營運車隊的車手奇雲漢臣齊齊現身。奇雲漢臣於今站除了要做好自己，也要視乎基斯杜化臣的成績，才能反壓對方成為總冠軍，不過他拒絕放棄，相信車隊有足夠能力奪得冠軍：「我們彼此關係密切，對大家的能力相當了解，這點相較其他隊伍可能有優勢，因此我仍相信能夠與家人一同贏取冠軍。」

今站共有兩名女車手參與，當中卡拉安達臣（Klara Anderson），為世界場地越野車錦標賽史上首位固定女選手，她亦是國際汽聯 Euro RX TouringCar 賽事冠軍瑪格達安達臣的妹妹，這位車手盼鼓動更多女性參與這項活動：「小時候當看見姊姊在場上奔馳時，總會想像將來能成為車手，所以我希望藉自己的經歷鼓勵大眾，不論男女老幼都能參與這項運動。」

賽事資料

日期：11月11日至11月12日

地點：中環海濱活動空間

購票方法：Ticketflap 和 Ailpay HK APP

票價：$310（11日全日）、$390（12日全日）、$660（兩天套票）

賽事網頁：www.worldrxhk.com/