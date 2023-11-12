港超聯　港會發威！4比1反勝晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）獨腳戲，港會於香港足球會足球場擺下擂台，迎戰晉峰。結果港會在先落後情況下，靠泰亞高、簡嘉亨、加斯特夫及白星馳的入球，以4比1反勝由文智星射入12碼的晉峰，今季首次於主場贏波。

港會派出泰亞高擔任正前鋒，莊文歷及簡嘉亨提供兩翼側擊，加斯特夫及莊馬仕於中場串聯；「粉紅兵團」派出周睿弘及邵昀俊坐鎮中場，文智星出任左翼，支援箭頭何思哲攻堅。

晉峰今場開局反客為主，4分鐘博到12碼，文智星操刀射入，為「粉紅兵團」早早取得領先優勢。落後的港會如夢初醒，但好快就找到扳平入球，泰亞高接應隊友傳送，冷靜挑過出迎的龐焯熙入網，17分鐘為主隊追成1比1。38分鐘，莊文歷禁區內被剷跌，球證直指12碼點，簡嘉亨操刀勁射破網，完半場前為港會反超前。

易變再戰，晉峰派出林樂賢及凱基加強攻勢，搶回不少控球權，但攻勢欠奉。相反港會繼續搶攻，81分鐘，加斯特夫一腳勁射，攻破龐焯熙十指關。補時階段，文家永禁區內被侵犯，球證今場第3次指向12碼點，白星馳操刀射入，為主隊鎖定4比1勝局。