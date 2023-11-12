「雙藍大戰」格食格　曼城強勢劏車

英超「雙藍大戰」車路士主場硬撼曼城，兩間富豪球會同樣球星如雲，但車路士仍然處於重建之中，表現比較飄忽。反觀曼城由名帥哥迪奧拿執教7年以來，早已建立一套行之有效戰術，並喺過去6次同車仔交鋒，全部勝出，明顯屬於格食格，曼城客勝值得追捧。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

車路士今季一直喺聯賽榜中下游浮沉，上仗「倫敦打吡」作客大勝熱刺4比1，好大程度上因為對手有兩位球員被逐及主力占士麥迪臣傷出，先至佔到上風，而且車仔其中兩個入球係踢到補時射入，贏波欠缺說服力。

值得留意，車路士出現「主場不利」情況，近4次英超主場出擊，錄得1和3負差劣成績，3場敗仗都未能取得入球，今場遇上實力強勁嘅曼城，預料會陷入劣勢。

上季「三冠王」曼城保持強勢，並趁熱刺上輪輸波，重奪榜首之位。「藍月亮」近年戰績彪炳，最關鍵係水準非常穩定，即使上月英超不敵阿仙奴，但好快反彈，各項賽事取得5連勝，包括上場歐聯大勝年青人3比0，提早取得出線權，可以專注踢好聯賽，勢必有更佳發揮。

曼城鋒線上除咗艾寧夏蘭特、菲爾科頓、祖利安艾華利斯繼續數胡之外，今季新加盟翼鋒謝利美杜古愈戰愈勇，早前對般尼茅夫，個人創造5個入球，包括射入1球及貢獻4次助攻。謝利美杜古冒起，令曼城進攻更銳利，以車路士嘅脆弱防線，恐怕難以招架。

更多賠率：