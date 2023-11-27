2R上身！加拿祖驚天倒掛　曼聯大勝3比0

周一(27日)凌晨英超大戰，近期演出漸趨穩定嘅曼聯，作客3比0大勝愛華頓豪取英超3連勝。「紅魔鬼」今場最大功臣係小將阿歷真度加拿祖，佢嘅驚天倒掛金勾入波為球隊打破僵局，重現「2R」朗尼、C朗拿度嘅神級功架，幾乎可以提早Book定今季「全年最佳入球」獎。

面對早前被扣10分鐘嘅愛華頓，曼聯今場全力出擊，開波3分鐘就出現震撼場面，加拿祖接應達洛治右路傳中，雖然個波已經去到身後，但呢位阿根廷新星就轉身施展倒掛，一氣呵成轟出一記力度、角度兼備入波，令人諗起朗尼喺2011年對曼城，以及C朗5年前喺歐聯嘅超級倒掛，加拿度入波後亦做出偶像C朗嘅慶祝動作，猶如「2R」上身。

愛華頓其實都有唔少入肉攻門，又要救空門、又要靠門楣救駕，不過曼聯仍然靠拉舒福特嘅12碼，以及安東尼馬迪爾乖巧挑射入多2球，最後大勝3比0。曼聯近6場聯賽5勝後，依家只係落後榜首阿仙奴6分，仍然有機會爭取好成績。

19歲嘅加拿祖賽後成為「人氣王」，佢對自己入嘅金球亦非常滿意：「老實講，我唔相信自己入到呢球波，我冇睇到個波點入，只係聽到觀眾席上『我的天』嘅呼叫聲，呢球絕對係我最佳入球之一，我好開心。」佢之後再喺IG貼出C朗2018年歐聯對祖雲達斯嘅倒掛圖對比。

曼聯上下亦紛紛吹捧呢位新星，領隊坦哈格表示：「一個偉大嘅時刻，好可能會係今季英超最佳入球。」助攻嘅達洛治就話：「難以置信！加拿祖去拎普斯卡斯獎嗰陣可唔可以帶埋我？唔該！」名宿加利尼維利亦指：「我從未親眼見過咁精彩嘅倒掛，而朗尼當年對曼城嘅倒掛，我係在場。」