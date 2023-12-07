倫敦打吡　熱刺夠鬥心可先發制人

「倫敦打吡」熱刺主場鬥韋斯咸，被賽會安排周中快車守尾門，就知呢場肯定好睇！熱刺上場以3比3激和曼城盡顯鬥心，今晚主場出擊，當然希望終止4戰不勝走勢，肯定會全力搶攻；「錘仔幫」作客集中力差，近5場作客有4次先失波，熱捧熱刺第一隊入球。（Now 621及611周五凌晨4時15分直播）

當大家以為傷兵滿營嘅熱刺，上場作客曼城肯定輸得轟轟烈烈，點知佢哋遇強愈強，唔單止先入波，仲喺落後情況下，補時追和3比3，呢球波肯定打起晒成隊士氣。不過熱刺雖然和得精彩，但紙上賽績又真係難睇，近4場只得1和3負，4場失咗11分，由榜首跌到落第5，今場急需3分止血。好彩佢哋近3次聯賽鬥「錘仔幫」獲2勝1和，具心理優勢，當中孫興民曾3度射破對方大門，今場有力添食。熱刺喺主場亦踢得進取，近4場聯賽主場全部先入球，預料今場同樣會採取主動。

韋斯咸上場同水晶宮踢成1比1，雖然對上4場贏晒，但對手只係諾定咸森林同般尼呢啲下游分子，以及奧林比亞高斯及FK TSC等次級聯賽球隊。佢哋作客表現一般，尤其後防集中力不足，近5場作客有4次先失波，一時間難改劣習，相信熱刺可率先攻破其大門，梗係捧主隊第一隊入球。

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