賽馬會菁英盃　補時省兩粒　標準流浪逼和傑志

旺角大球場周六（23日）舉行1場「賽馬會菁英盃」B組賽事，由標準流浪硬撼傑志。一度落後兩球的流浪，補時階段憑趙正宇及神田夢實的入球，戲劇性以4比4逼和傑志。

暫處小組榜首的流浪，派出陳冠燊把關，林嘉緯及岡本玲仁控制中場，神田夢實、伊巴謙及劉智樂負責攻堅；至於「藍鳥」，羅素和查理史葛鎮守中路，米基爾及伊高沙托尼從後派牌，助迪美路夫及馬斐爭取入球。

10分鐘，傑志就成功打開紀錄，袁振謙接應隊友傳送，快林遼太一步剷入，助球隊領先1球。3分鐘後，伊巴謙左路傳中，梁凱俊門前射成1比1，流浪迅速追平。流浪得勢不饒人，25分鐘伊巴謙禁區內被查理史葛侵犯，他親自射入12碼，流浪反超2比1。44分鐘，鄭展龍嘗試遠射僅柱邊出界，流浪半場領先1球。

49分鐘，傑志左路傳中，袁振謙回後，鄭展龍射成2比2。流浪其後再有壞消息，伊巴謙與黃洋碰撞後傷出，由姚浩明入替。傑志到59分鐘有黃金機會，米基爾推過陳冠燊射門中柱彈出。「藍鳥」到70分鐘再度領先，費蘭度推落底線後傳入中間，無人看管的袁振謙一射入網，加上後備入替的楊焯鈞83分鐘再入1球，傑志領先4比2，看似勝劵在握，但流浪戰至補時階段憑趙正宇及神田夢實各入1球，4比4逼和傑志。

流浪總監李輝立（Philip）賽後受訪時直言，球隊以殘陣出擊，幸好得到幸運之神眷顧，在補時階段追成平手，惟他坦言教練團調動一般：「例如『宇仔』（趙正宇）咁有潛質，點解咁遲先用佢呢？好彩今場保得住1分，希望之後踢得穩陣啲。」Philip又透露球隊將會簽下1位尼日利亞及日本球員，有機會在『港超聯賽會盃』登場。