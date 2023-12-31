賽馬會菁英盃　冠忠南區2比2逼和港會

「賽馬會菁英盃」周日（31日）除夕假香港足球會足球場爆發A組賽事，由冠忠南區鬥港會。結果南區靠基斯及李小恆的入球，以2比2逼和一度憑加斯特夫及劉學銘反超比數的港會。

多位主力缺陣的南區，今場派出顏翱天、趙聡悟、陳潤潼及容昊4位U22擔正，杜馬思及古安奴坐陣後防，艾華及李小恆負責兩翼側擊，川瀨浩太先列後備；港會正選派出周子謙、費利皮爾及李俊諺3位U22兵，劉學銘倒戈出任防中，泰亞高級福保羅負責攻堅。

南區率先發力，14分鐘罰球機會，港會門將邁亞拍出不遠，古安奴一腳笠射，但就被劉學銘護空門頂走。21分鐘佐佐木周接應長傳殺入禁區，被回防的菲杜化踢跌，球證直指12碼點，基斯操刀射入，為南區先下一城。42分鐘，佐佐木周傳中，李小恆接應一頂高出，緊接他推入禁區推射遠柱，再被邁亞撲走。南區半場暫時領先1球。

換邊後，港會嘗試反撲，50分鐘福保羅禁區頂推順起腳，僅僅高出。57分鐘，周子謙罰球斬入禁區，福保羅頭鎚二傳，造就伏兵遠柱的加斯特夫頭鎚建功，為港會追平。65分鐘港會再接再厲，劉學銘禁區頂勁射破網。不過港會反超僅僅6分鐘後，南區就作出回應，佐佐木周中場反搶成功後交前，李小恆殺入禁區窄角度射破邁亞十指關，為南區扳平。之後雙方都未能再增添入球，賽事以2比2完場。

面對舊主取得入球的劉學銘，打破超過兩年入球荒，他就對再取得入球感高興：「今場因為有隊友受傷，所以踢前一格，我本身都好有射門欲，有機會就起腳，用入波為2023年作結係好好。」惟「學銘」承認未能為球隊全取3分，是美中不足。

倒戈面對港會的南區前鋒李小恆，也斬獲加盟球隊後的處子球，賽後他承認入波有助提升信心：「我等咗呢球入波好耐，除夕喺港會場對住港會入波，令成件事更加特別，今季嚟到南區，踢法更講求控球在腳，要融入職業球隊係唔容易，一度令自己失去信心，今日可以踢足90分鐘感覺好好。」