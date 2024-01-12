永倫附加賽大勝晉裕　4強大戰香港東方

修頓場館周五（12日）較後時間上演另1場附加賽，由常規賽排第3的永倫，與第6的晉裕爭入季後賽。最終永倫憑泰那取得42分下，以102：89大勝有艾勤獨取48分的晉裕，打入季後賽與香港東方正面交鋒。

兩隊於常規賽曾經交手，當時「黃金戰士」以108：59大勝，今場永倫同樣入局較快，文俊浩及泰那首節初段各入5分，助球隊領先10：6。晉裕就有林萬進射入3分球，艾勤剷籃搏得「and 1」，追近至16：18，但永倫隨即作出回應，周迎堅兩度上籃得手，泰那助攻蘇恩樂於3分線外建功，永倫首節以31：23領先。

晉裕第2節嘗試急起直追，艾勤壓入籃底放入2分後，再射入高難度3分，一度把分差縮窄至5分，惟泰那連取10分，把差距再度擴大至雙位數。縱使林萬進本節末段再入1球3分，但「黃金戰士」有泰那半場轟入26分下，仍以56：43大幅領先完頭兩節。

永倫第3節繼續控制戰局，柏斯上演大力入樽，韓天次及泰那各入1球3分，使「黃金戰士」到本節中後段，已拉開至74：52。儘管梁民熊於外線「發炮」，嘗試力挽狂瀾，可惜無力回天，永倫贏102：89完場，晉級季後賽。