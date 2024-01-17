港超聯　南韓後衞崔佑在加盟標準流浪

港超聯球隊標準流浪周三(17日)宣布，簽入擁有南韓頂級聯賽比賽經驗的後衞崔佑在，他已在今晨投入操練，惟暫時未知能否趕及在周六「賽馬會菁英盃」對理文上陣。

33歲的崔佑在上星期簽妥合約，並於周三抵港向流浪報到，兼正式投入訓練，這位南韓後衞於2013年經選秀加盟韓職球隊FC江原，首季於頂級聯賽上陣16場，及後在FC華城、金浦市民完成義務役，近年則效力FC安養、坡州市民。

在韓國第1至3級聯賽闖蕩11年後，崔佑在選擇加盟標準流浪，他接受球會官方訪問時解釋：「韓國也有一些球會開出條件不俗的聘約，但我認為自己年紀不輕了，難得還可以見識外面的世界、豐富人生經歷，所以我腦海裡只是想著要到外地球隊效力，況且標準流浪給我的條件也很好，來香港是最好的選擇。」

崔佑在續指香港代表隊能夠踢入亞洲盃決賽周，反映香港足球有進步：「我有留意最近的新聞，香港隊擊敗了中國隊，我認為這裡的足球水平正在提高，我也希望於港超賽事能得到歷練和體會，這也是我選擇香港的原因。」

【崔佑在檔案】

姓名：Choi Woojae

出生日期：1990年3月27日(33歲)

身高：1米85

位置：後衞

曾效力球隊：江原FC(韓國)、華城FC、金浦市民、FC安養、坡州市民