港隊同伊朗鬥到尾　安帥：見唔到太大差距

港隊周六（20日）於亞洲盃決賽周分組賽第二場，以0比1僅負亞洲二哥伊朗。賽後港隊主教練莊恩安達臣對球員表現感驕傲，認為面對亞洲頂級強隊，港隊表現與對手差距不大，但承認球隊在處理死球方面有待改善。

去年11月港隊於世盃外曾以0比4大敗予伊朗，來到亞洲盃決賽周舞台再挑戰這支西亞勁旅，港隊最終僅以1球被氣走，安帥認為戰果顯示港隊球員在體能及對抗上有進步：「今次港隊更加弗，高位逼搶及就地反搶嘅戰術運用亦更加純熟，而且上次作客德黑蘭，我哋有唔少球員因各種原因缺陣，我相信呢啲都係兩場比賽嘅分別。」安帥表示面對世界排名21位的亞洲頂級球隊，今場看不見兩隊有太大差距：「足球係團體運動，當然對手有個人能力更強嘅球員，但我對港隊整體表現感到驕傲，我哋壓迫同攻擊對手，伊朗唔知點樣應付我哋。」

他認為港隊的進步，是過去幾周刻苦訓練的成果：「我哋喺阿聯酋嘅集訓強度好高，依家大家見到點解咁重要，我哋為今次大賽刻苦訓練，因為我哋知道成隊波要齊上齊落，而作為一隊波，我哋要夠硬淨。」港隊今場不乏進攻機會，比賽尾段更多次獲得前場死球機會，惟安帥指出在處理罰球方面需要做得更好：「球員處理罰球嘅傳送未夠好，傳球線路太低，埋門一腳都做得好差，呢方面係下場比賽前，球隊要反省嘅地方。」港隊4日將面對分組賽最後對手巴勒斯坦，安帥表示會專注球員恢復，希望屆時可以最佳陣容應戰。