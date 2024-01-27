沙比返利物浦接替高普？本尊咁回應

利物浦領隊高普公布將於今夏離隊後，現時擔任利華古遜主帥嘅紅軍名宿沙比阿朗素，被視為接班人大熱，呢位42歲西班牙少帥迅速作出回應，暗示唔除排接受利物浦邀請，雙方眉來眼去，可能真係有機會成事。

沙比阿朗素球員生涯曾於2004至09年效力利物浦，被問到高普即將離開利物浦，並可能搵佢接任時，沙比話：「我對呢件事感到好意外，我非常尊重高普同利物浦，我好享受現時嘅工作，利華古遜正在經歷一段美好旅程，充滿挑戰性，至於出現有關傳聞，其實好正常，亦好理解，高普喺利物浦工作9年，創出偉大成就，我現時只希望專注教利華古遜。」不過，當記者進一步問沙比阿朗素會唔會下季成為利物浦領隊，佢大笑話：「老實講，我冇一個直接答案。」明顯有興趣做高普接班人。

沙比阿朗素2022年10月開始執教利華古遜，協助球隊大翻身，現時排德甲榜首，領先第2位拜仁慕尼黑4分。曾經有傳皇馬計劃邀請沙比阿朗素回巢執教，但主帥安察洛堤早前已經續約，預料沙比短期內唔會返西甲搵食，令佢加盟利物浦嘅機會增加。