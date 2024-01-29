12月份「最佳撲救」：香港U23雲天樂

香港U23門將雲天樂（Michael），憑去年12月30日「賽馬會菁英盃」對深水埗的賽事中，救出艾雲馬高域的罰球，成為【聚大金鳳特約】12月份「最佳撲救」得主。他盼望本季能取得突破，助球隊爭取好成績。

Michael於該場賽事保住清白之身，又助球隊以5球大勝，亦繼9月後再次當選「最佳撲救」，他認為自己和球隊開季至今，演出有明顯進步，不會懼怕任何對手：「由開季到依家，大家配合開始純熟，無論對住咩球隊都可以鍊吓，令到我愈踢愈有信心，救波之外，都想喺組織方面幫到球隊。」

香港U23本季在「賽馬會菁英盃」分組賽，曾經打和東方及冠忠南區，獲得不少球迷認同，但Michael目標不止於此：「希望呢季係我嘅Breakthrough season（蛻變的一季），令更多球迷睇到自己嘅表現，幫球隊喺聯賽搶分。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）