12月份「最佳金球」：標準流浪伊巴謙

港超12月不乏精彩入球，其中流浪首席射手伊巴謙憑12月2日，在「足總盃」8強對理文轟入的倒掛世界波，成為【聚大金鳳特約】12月份「最佳金球」得主，他承認這屬於生涯其中一記最佳入球，並提到今季目標攻入至少20球！

標準流浪在「足總盃」8強雖以3比4不敵理文，但該仗伊巴謙卻成為焦點，事關這名加納前鋒下半場個人梅開二度，更在82分鐘攻入一記精彩倒掛，最終這亦令他以大熱姿態贏得12月份「最佳金球」。伊巴謙在獲獎後接受訪問，除將入球歸功於隊友，又不忘感謝一班家鄉親朋戚友踴躍投票：「由喺日本效力開始，自己一直捐好多錢返去非洲，幫助好多有需要嘅窮困人士，解決食水、食物等日常生活問題，好開心見到佢哋今次咁大力支持番我。」

此外，相隔1個月後再提起這記入球，伊巴謙仍然意猶未盡，他憶述當時皮球來得太突然，自己沒有時間留意門將企位，以及作太多準備，因此才把心一橫決定倒掛，笑言這暫時屬於其生涯最佳入球之一。伊巴謙今季繼續發揮出色，雖早前因眼部受傷養傷一段時問，但暫時各項賽事仍射入14球，他又提到下半季的目標：「自己隻眼未100%康復，個頭間中都會有啲痛，希望之後狀態盡快提升，幫流浪攞到聯賽頭3，同埋喺今季射入20球以上。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月‧劉智樂（標準流浪）

9月‧查理史葛（傑志）

10月‧陳傲軒(冠忠南區)

11月‧里奧（港會）

12月‧伊巴謙（標準流浪）