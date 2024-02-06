卡希爾現身撐　東道主卡塔爾備戰鬥伊朗

亞洲盃4強壓軸戰，東道主卡塔爾將會同伊朗爭奪決賽席位。賽前記者造訪多哈阿斯拜爾運動聯合中心（Aspire Zone），觀看卡塔爾訓練，期間更成功捕獲現時出任卡塔爾足總技術總監的卡希爾。

佔地250公頃的阿斯拜爾運動聯合中心作為綜合體育城，各種世界級體育場館、運動醫學大樓及青訓學院等設施應有盡有。外型像火炬的阿斯拜爾塔，以及有份舉行今屆亞洲盃賽事的哈利法國際球場固然是區內地標，而附近的哈馬德水上運動中心亦即將舉辦2024世界游泳錦標賽。

2019年卡塔爾首次於亞洲盃奪冠，當時陣中不少球員包括阿克林阿費夫及艾莫爾斯阿里，都畢業於阿斯拜爾足球學院，如今幾位球員，已成長為卡塔爾陣中星級主力。今屆亞洲盃期間，卡塔爾及沙特阿拉伯都在Aspire Zone練波。

是日訓練開始前，球場看台上出現一位熟悉面孔，原來是英超球隊愛華頓及澳洲名宿卡希爾。現年44歲的卡希爾，近年到卡塔爾發展，去年更出任卡塔爾足總技術總監兼主席顧問，是日身穿棗紅色卡塔爾國家隊上衣現身的卡希爾，就陪同多位卡塔爾足總高層，來到球場觀看球隊操練，為即將出戰4強的東道主打氣。