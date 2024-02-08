波斯軍團4強折戟　伊朗主帥：責任在我

有多位效力歐洲頂級聯賽球員壓陣的伊朗，周三（7日）於亞洲盃4強折戟，以2比3不敵東道主卡塔爾，賽後主教練加利內伊向國民致歉，並表示會承擔起出局的全部責任，同時希望在下屆世盃展開前，能為球隊完成換血工作。

加利內伊賽後出席記招時，首先向球迷道歉：「我想對伊朗人民道歉，今日冇辦法為大家帶來歡樂，多謝所有球員嘅付出，下半場我哋踢出今屆至今最佳表現，但我哋錯失太多機會，足球比賽中如果唔好好把握機會，就會受到懲罰。」加利內伊指出沙特阿拉伯、南韓、日本及澳洲等傳統強隊都已出局，認為伊朗在技術層面已交出滿意表現，但同時形容這天是他人生中最難受的一日，強調會承擔起出局的責任：「今屆出局責任不在球員或足總，我要負全責。」

伊朗被視為今屆奪標熱門之一，正值當打之年的泰尼米及阿斯蒙等一班效力歐洲頂級聯賽的主力，被譽為伊朗新「黃金一代」，可惜「波斯軍團」今次大賽還是與冠軍無緣。作為今屆決賽周其中一支球員平均年齡最高的球隊，伊朗陣中僅有4人年齡小於26歲，賽前加利內伊也承認今屆大賽，或成為部分老將在國家隊的最後探戈。

對於球員新老交替的問題，加利內伊認為仍需時間讓年輕一代球員成長，但指出今次大賽過後，是時候對球隊人腳進行調整：「出戰來屆世界盃前，現時隊中5至6成球員會被換走，但過程係需要循序漸進，唔希望影響球隊戰績。」