重遇韋拿叔叔　丹尼爾：喺佢身上學到好多

大衞韋拿和李華度周一（12日）下午到位於石門傑志中心，與一眾港超和青年軍球球員交流，其中小時候已認識韋拿的東方守將丹尼爾稱，從該名西班牙傳奇射手身上獲益匪淺。

11支港超球隊都有派出代表出席活動，加上各隊伍的U14青年軍球員到場，使場面非常熱鬧。李華度和大衞韋拿到場後隨即成為焦點，韋拿先參與交流會，向在場人士分享心得，陳肇鈞和丹尼爾等先後發問，氣氛歡愉，隨後韋拿和李華度歡看青年軍球員作射門練習，並作親身示範，最終兩位名將跟小球員們大合照，為活動寫上完美句號。

丹尼爾的父親David Pirri以往為職業足球員，效力薩拉戈薩期間曾與韋拿做隊友，因此丹尼爾約一兩歲時已跟韋拿碰面，指不論場內外，皆從對方身上獲益良多：「韋拿係我Uncle，細細個已經成日同佢去球場，睇佢踢波，又教我每日都要不斷進步，對我有好大影響。」

他續稱：「佢贏過好多冠軍，包括世界盃，所以好想聽吓1個咁偉大嘅球員，會畀大家咩意見。」

兩名傑志青年軍球員Issac和列斯奧的兒子Hugo，成功取得李華度和韋拿簽名，他們對此相當興奮，其中Issac表示能夠親眼看見兩位名宿，感覺夢幻：「啱啱學踢波嗰陣，爸爸都會將李華度同韋拿啲比賽片段播畀我睇，估唔到真係有機會見到佢哋，仲攞到簽名。」

據了解，一眾世界明星足球隊球員同日較早前，到將軍澳足球訓練中心與小朋友踢足球，惟疑因活動聲響較大，引起居民投訴，消息指甚至有執法人員到場處理事件。