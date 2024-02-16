【意甲】國米半W手到拿來

今晚意甲焦點戰，「一哥」國際米蘭主場迎戰沙蘭力坦拿。雖然雙方實力強弱懸殊，但國米下周中有歐聯後顧，今仗力求速戰速決，加上佢哋聯賽主場例搶韁，半場主勝熱得有理。（Now 638周六凌晨4時直播）

國米踏入2024年勢如破竹，各項賽事豪取7連勝，包括上月喺沙特蟬聯意超盃，上仗聯賽又反勝羅馬4比2，乘住次席祖雲達斯連場失分，佢哋喺榜首已甩開7分，行運一條龍，今場點秤都不勝無歸。不過要留意，「藍黑兵團」喺下周中歐聯16強首回合要迎戰西甲勁旅馬體會，絕對係一場硬仗，主帥施蒙尼恩沙基明白今季頭號目標係重奪聯賽冠軍，當然佢亦唔想放棄歐聯，睇番國米近5場聯賽主場贏晒之餘，全部都喺半場領先，明顯擅於先發制人，今仗力求早早領先，讓主力早啲休息備戰馬體會。

另邊廂，沙蘭力坦拿上場輸畀護級勁敵安玻里後，怒炒教頭恩沙基，即係施蒙尼恩沙基嘅大佬，令今仗未能出現「恩沙基內訌」，並搵來另一前意大利國腳利華蘭尼接手，但佢一向教波麻麻，何況沙軍近7場輸6場，好難即時有改善。加上兩軍近5次碰頭，「藍黑兵團」有4次半場領先，半場主勝咪錯過。

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