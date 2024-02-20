中村祐人：浦和紅鑽為日職冠軍大熱

踏入新一季日職，我認為神戶勝利船的衞冕冠軍之路將會崎嶇難行，全程受到浦和紅鑽及橫濱水手的進迫。

神戶成功衞冕冠軍的機會，將要視乎大迫勇也能否保持健康，不過他們也簽入一些好球員，我認為井手口陽介的加盟，特別會加強球隊防守時的強度。至於橫濱水手，基維爾上任成為球隊新監督，不過他們於休季轉會市場表現平靜，故我認為他需要一點時間，才能夠適應日本足球。

浦和紅鑽及廣島三箭今季將會煥然一新，事關紅鑽有一位新監督領軍，三箭則會在一個新球場出賽，因此，我認為他們都得到正面的氣氛及力量所支持，希望兩軍都可以衝擊榜首位置。

事實上，我睇好浦和紅鑽可以奪冠。我亦相當期待及興奮可以看到奧拿蘇巴根落場比賽，而另一位新加盟的泰亞高辛坦拿亦有可能會成為神射手，事關他能夠大量入球，並曾於2022年贏得日職金靴獎。

川崎前鋒現正進入過渡期，所以表現或會不及之前幾季。我對大阪櫻花寄予厚望，大家需要留意有份出戰今屆亞洲盃決賽周的每熊晟矢之演出。另外，兩支極具代表性的球會磐田山葉及東京不死鳥重返日職賽場，我希望他們能夠交出好表現，令球迷為他們的回歸感到興奮。