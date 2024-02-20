丹恩奴域：拿薩夫「細」味艾阿恩

我認為首回合踢成0比0和局對雙方都有利，因為艾阿恩今仗只需要主場贏波就可以晉級今屆亞冠盃8強，而拿薩夫亦能夠保持著首次打入8強的希望。

艾阿恩於16強首回合時創造了很多機會，不但射中門柱，更加迫使拿薩夫的門將要作出一些精彩的撲救，所以他們或許應該獲勝而回。他們一對翼鋒蘇菲安拉希美及莊拿達斯山度士相當具危險性，差點就可以取得入球。我預期，他們今仗會再次於進攻時構成問題，拿薩夫一對閘位球員將要對他們作出嚴密看管才可。

葛祖拿巴將會在前線領軍，並嘗試在禁區內找尋空位。他是阿聯酋聯賽的首席射手，而且於亞冠盃賽場亦經已攻入5球，所以他是球隊的最具威脅的球員。

另一邊廂，拿薩夫也絕對有機會晉級。他們是一支穩健的球隊，每一位球員都會為隊友而不停努力走動，不過，我感到他們的前線欠缺進攻火力。

阿迪蘇利高夫若果不是於首回合收錯失了一個絕佳機會，他理應可以取得入球。我認為拿薩夫今仗不會製造到太多機會，所以他及他的前鋒拍檔祖加斯如果獲得機會的話，定要好好把握並將它轉化為入球。

如果施迪高夫能夠在死球攻勢時作出精準的傳送，亦有可能會產生威脅，特別是艾阿恩防守時並不是經常交出具說服力的表現。

我認為今仗入球數字偏低，最多1球上落，我預計拿薩夫最終會爆冷贏波，取得8強的入場券。