湖人全場僅8罰輸太陽　勒邦占士：這不是球隊風格

NBA常規賽周一（26日）繼續進行，其中湖人作客面對太陽，「紫金軍團」全場僅獲得8次罰球，比對手少了11次，加上太陽今場多點開花，最終以113比123落敗，賽後「大帝」勒邦占士受訪時則表達了對球證執法的不滿。

太陽今場缺少得分後衞比爾奧，但首節已狂轟45分，建立17分領先優勢。之後湖人嘗試力追，打完3節一度追至落後5分，但最後一節進攻卻再次啞火，最終太陽憑正選5人全部至少攻入18分下，以10分之差擊敗湖人；而湖人方面則有勒邦占士轟入全場最高28分，離4萬分里程碑只差74分，安東尼戴維斯及迪安捷奴羅素亦合共取得42分。

值得一提，湖人全場只有8次罰球，追平了勒邦占士加盟後的最低紀錄，下半場0次罰球更是「大帝」加盟後首次出現，難怪這名球星賽後亦忍不住批評球證執法：「許多人說湖人只會站上罰球線，但這就是我們應該做的事，我們擅長打禁區，因此今場得8次罰球，並不是球隊的風格。同時我肯定今天殺入禁區時，一定有好幾次被對方打到，卻沒得到吹罰，狀況就是這樣。」