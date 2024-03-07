蘇斯克查悔恨錯失夏蘭特：曼聯死唔簽人！

曼聯近年買人嘅眼光受到批評，保羅普巴、查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯、卡斯米路等高價收購都物非所值，前領隊蘇斯克查近日接受訪問，就大爆佢在任期間，本來有機會平價簽入艾寧夏蘭特同祖迪比寧咸，可惜曼聯死唔簽人，結果眼白白「走寶」。

艾寧夏蘭特效力莫迪嗰陣，蘇斯克查就係佢教練，蘇B喺《Stick to Football》節目入面爆料：「喺我教曼聯之前個夏天，我已經打電話叫曼聯簽夏蘭特，話佢會成為最頂尖球員，但曼聯拒絕咗。」夏蘭特之後被賣去薩爾斯堡，2018年底執教曼聯嘅蘇斯克查再度提出：「我提議趁夏蘭特合約嘅1,700萬鎊買斷條款生效，盡快將佢簽入，因為價格太抵，但係曼聯仍然唔肯。直到夏蘭特不斷入波，嗰陣所有歐洲豪門已經對佢虎視眈眈。」

除夏蘭特之外，祖迪比寧咸亦係曼聯另一「走漏眼」之一，蘇斯克查表示曼聯曾無限接近收購呢位超級新星：「比寧咸當時已經喺曼聯基地，我當時喺度，費格遜、笠臣、簡東拿都喺度，而且都同比寧咸傾過。當時佢只係17歲，但已經有晒計劃，要求一隊上陣時間，佢係我見過最成熟嘅17歲球員。」