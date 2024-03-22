殺出新血路扭轉命運　球星分後事絕境逢生

●被曼聯踢走「綠木」大吐烏氣

格連活特因捲入家暴同強姦官司，受到千夫所指，雖然最終冇被起訴，但喺群眾壓力下，曼聯焗住將佢外借去西甲基達菲。舊年9月17日相隔603日，「綠木」再踏足球場為基達菲後備上陣，到9月28日首次擔正即貢獻助攻，至今為基達菲聯賽及盃賽上陣過26場，射入8球及5次助攻。

雖然格連活特重返「紅魔鬼」要過球會內部一關仍然困難重重，但佢喺西甲表現標青，正所謂「皇帝女唔憂嫁」，除咗基達菲想續借甚至將佢買斷，盛傳巴塞隆拿同西維爾對呢位雙槍將感興趣，有傳媒更話巴塞想用10號波衫吸引「綠木」加盟，若果成事可謂一吐烏氣。

●馬古斯杜林不辱老竇威名

馬古斯杜林屬於名將之後，佢老竇正正係法國傳奇後衞杜林，曾協助法國贏得1998年世盃及2000年歐國盃冠軍，亦為祖雲達斯稱霸意甲。身高1米92嘅「小杜林」司職前鋒，身體質素及技術比老竇有過之而無不及，但出道後大部分時間效力中小型球隊，包括索察、甘岡同慕遜加柏，所以一直同冠軍無緣。

舊年夏天「小杜林」拒絕同慕遜加柏續約，以自由身轉投國米，喺高質隊友幫手下，表現如魚得水，今季意甲上陣25場已射入9球，早前捧走意超盃，獲得球員生涯首個球會錦標。以國米目前走勢，聯賽冠軍亦走唔甩，「小杜林」總算冇失禮老竇威名。

●奧巴美揚回歸法甲踢番起

提到奧巴美揚，最多人記得佢喺多蒙特同阿仙奴嘅風光，但其實呢位加蓬國腳喺法國出世、喺法甲成名。經歷近兩年事業低潮，奧巴美揚今季重返法甲加盟馬賽，成功重拾光芒。

奧巴美揚上季加盟車路士表現令人失望，全季聯賽入得一球，自然冇得留低。佢今季重返法甲效力馬賽，雖然球會處於動盪時刻，但呢位34歲加蓬射手反而愈戰愈勇，各項賽事入波超過20粒，包括為馬賽出戰歐聯同歐霸轟入11球，仲成為歐霸盃史上入波最多球員。佢上仗16強次回合補時交出助攻，帶領馬賽躋身8強，有望不斷刷新紀錄。

●巴克里鹹魚翻生受關注

愛華頓青訓產品巴克里，2018年冬窗轉投車路士，期間幫球隊攞過英足盃、歐霸同世冠盃，但新班主保利上場就提早結束佢仲有一年嘅合約。呢位中場輾轉間踢過法甲尼斯，今季就重返英超加盟新升班嘅盧頓。

巴克里各項賽事上陣29場，射入4球及貢獻5次助攻，成為盧頓中場攻守主力。英國傳媒報道，曼聯新老闆拉特克利夫爵士對佢非常欣賞，「拉爵」旗下嘅尼斯當年簽入巴克里，今夏隨時再度出手。此外一度傳出「三獅兵團」領隊修夫基嘅教練團，密切注視呢名曾經33次代表英格蘭嘅中場，雖然今次熱身賽並冇入選，但證明巴克里今季真係「鹹魚翻生」。

●維卡里奧身價暴升

熱刺今季喺新帥普斯迪高路麾下大踢「喪攻足球」，場場壓上搶攻固然好睇，為球隊把守最後一關嘅新門神古里莫維卡里奧，表現更令人眼前一亮，今季多番「神救」，睇到球迷「嘩嘩聲」，早前當選年度倫敦最佳守門員，身價亦由舊年嘅1,900萬歐元，升到3,500萬歐元，升幅近1倍。

古里莫維卡里奧未去熱刺前，只係效力意甲中下游隊安玻里，舊年雖獲國家隊徵召，但從未上陣，轉投熱刺後上位成功，隨時同基安盧基當拿隆馬爭做「意軍一號龍」都未定。

●沙加聯賽冠軍夢在望

格列沙加效力阿仙奴7年期間，經常食紅牌同防守甩漏令佢受球迷嫌棄，2019年更發生被「噓到失控」，同「廠迷」鬧交嘅肉酸事件，搞到幾乎離隊。就喺「伯樂」阿迪達上任後，第一時間游說沙加留隊，佢亦不負所托助阿仙奴變成爭標分子，估唔到喺呢個光輝時刻，佢就決定離隊重返德甲，加盟利華古遜。

利華今季喺少帥沙比阿朗素帶領下踢出全季不敗驚人戰績，目前喺德甲遙遙領先，沙加嘅傳球視野亦發揮得淋漓盡致，26場聯賽全部正選上陣，絕對係球隊功臣。沙加效力阿仙奴未贏過聯賽冠軍，依家有望喺「分手」後一嘗心願。

●跟操變主力伊雲斯勁勵志

曼聯青訓出身嘅莊尼伊雲斯，獲傳奇領隊費格遜提拔，2006至2015年效力期間，見證「紅魔」由盛轉衰。呢位中堅隨後轉投西布朗及李斯特城，上年同「狐狸」約滿後返曼聯跟操，咁啱「紅魔」當時後防唔夠人用，主帥坦克格決定同佢短簽一年約頂檔。

隨住開季後哈利馬古尼、華拉尼、勞基梳爾、雲比沙卡輪流受傷，利辛度馬天尼斯更舊患復發，伊雲斯不斷獲上陣機會，各項賽事曾24次為曼聯披甲，亦憑豐富經驗帶住小將甘華拉鎮守防線。由只係跟操、短簽約到不時成為主力嘅勵志故事，拍得住隊友馬古尼。

●普列錫投A米雙贏局面

基斯甸普列錫17歲就喺多蒙特上位，年紀輕輕已成為美國隊隊長，2019年加盟車路士，但喺英超嘅發展麻麻，頻頻受傷亦令教練失去耐性，上年夏天就以2,000萬歐元轉投AC米蘭。

普列錫嚟到A米不愁寂寞，因為陣中有基奧特、湯姆利同羅夫度斯卓克等舊車仔隊友照應，令佢極速融入，今季各項賽事已射入12球及貢獻8次助攻，更多次喺關鍵時刻拯救球隊。雖然A米爭意甲冠軍機會渺茫，但穩佔前4及殺入歐霸8強，呢單交易可謂「雙贏局面」。

●艾斯高大起大跌谷底反彈

講到當今球壇生涯大起大跌球員，艾斯高嘅經歷可謂嘆為觀止。呢位中場出道早期就踢皇家馬德里，贏過5次歐聯及3次西甲，極盡風光，不過後期被「艦隊」冷落，效力9季後黯然離隊，2022年夏天轉投西維爾，表現都冇起色，未到冬窗已遭解約，淪為失業大軍。

豈料柳暗花明，「量地」半年嘅艾斯高今季加盟貝迪斯谷底反彈，呢位31歲老兵今季喺西甲同歐霸賽場交出7入球及5次助攻數據，證明「仲有貨賣」。