【墨超】馬薩特蘭普馬斯和氣生財

聽朝墨超次循環獨腳戲，FC馬薩特蘭主場迎戰普馬斯。兩軍都狀態麻麻，明顯係海軍鬥水兵格局，邊隊都靠唔住，而且近年碰頭堅旺打和，不妨再追分頭較高嘅和波。（周六早上9時開賽）

先睇睇聯賽形勢，各隊已經打咗13輪，打多4輪就完成常規賽，而前10名則可以進身季後賽，馬薩特蘭依家排緊第14位，距離第10位嘅瓜達拉哈拉7分，進身季後賽機會唔高，相反第11位嘅普馬斯只差2分，爭入季後賽尚未絕望。因此對馬薩特蘭嚟講，今場只係例行公事，球隊近5場都輸咗3場，冇鬥心兼缺態。

另邊廂，普馬斯雖然仍有機會爭入季後賽，但狀態差到冇朋友，近5場只得2和3負，其中有3場更加食白果，攻不銳守不穩。普馬斯最大問題係客場例腳軟，今季墨超次循環踢咗6輪作客，只得2和4負未贏過，仲要入得4球咁大把，係其中一支作客入波最少球隊，單計近3場作客更加輸晒，作客表現慘不忍睹。翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，竟然有4次係握手言和，既然兩隊都冇態欠贏波本錢，今場隨時又和氣收場，一於直取和局。

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