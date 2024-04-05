失落東亞盃外圍賽主辦權　葉鴻輝：球隊自身發揮緊要啲

港協暨奧委會周五（5日）在荃灣愉景新城，舉行第67屆體育節開幕典禮。活動大使兼港隊門將葉鴻輝，接受訪問時提到對失落東亞盃外圍賽主辦權表示可惜，但認為要出線的話，更重要是球隊自身發揮。

第67屆體育節以「躍動全城，親子共享」為主題，將於4月至8月期間在全港各區舉行超過 60項體育活動，致力推廣「全民運動」。港協暨奧委會即日起，一連3日在荃灣愉景新城舉行嘉年華。是日更舉行開幕典禮，邀請到會長霍震霆、體育節大使姚潔貞、葉鴻輝和鄧宇軒等嘉賓出席。首次擔任體育節大使的港隊門將葉鴻輝，活動後受訪時指感到十分榮幸：「雖然未必太認識其他項目，但經歷咗幾年疫情，希望透過運動，為香港注入多啲正能量。」

對於香港失落東亞盃外圍賽主辦權，「阿輝」表示有點可惜，但認為對出線影響未算太大：「大家都知港隊近年主場氣勢、表現特別好，但最主要都係睇球隊發揮係點，主場係額外因素。2018年外圍賽喺台灣搞，我哋都出線過，算係利好因素。」另外，「阿輝」又提到今年外圍賽賽制有變，或影響出線形勢：「以前最緊要對北韓個場，但今年情況唔同咗，係7隊分兩組踢，都要睇教練點樣安排。」

至於同場有份參與活動的足總會長貝鈞奇，則稱足總已全力爭取主辦東亞盃外圍賽，盼球迷能夠諒解：「影響就唔係好大，但主場踢香港會熱鬧啲囉。我哋都盡晒力爭，但始終中華台北好耐冇主辦過，協會都要照顧每一個屬會。」