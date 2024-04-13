港超聯　表現低迷　龐焯熙：球員要為自己而踢

晉峰周六（13日）在旺角大球場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，再以5球不敵東方，聯賽已經遭遇10連敗，續居榜尾。賽後門將龐焯熙（Bear）承認隊內士氣欠佳，但希望一眾隊友在接下來最後4場聯賽，能夠為自己而戰，盡力發揮最好。

晉峰面對前列份子東方慘吞5蛋，屢救險球的門將龐焯熙賽後直言，自己及球隊今場表現未如理想：「都係好似之前咁，舊有問題一直都冇改善到，本身球隊士氣又唔係話好好。自己都有啲責任，未係發揮得好好，唔係實力上有保留，但就係發揮唔到，落到場有啲唔自在。」

雖然「粉紅兵團」近況差勁，但Bear仍希望隊友可以在最後4場聯賽重新振作：「唔好話為隊波，為自己而踢囉。有啲可能約就嚟完，你咪要盡全力表現自己，有啲咩攞晒出嚟，等老闆或者其他隊睇到你嘅實力。」

除此之外，早前有份隨大港腳出戰世盃外的Bear，又認為這次經歷令自己返港後要求更高：「見識過大港腳訓練、國際賽嘅比賽強度，返到嚟都想成隊波有改善，可能前面射腳波大力啲，我又撲波撲好啲，大家一齊進步。」