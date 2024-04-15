新星雲集嘅U23亞洲盃，周一(15日)晚喺卡塔爾多哈隆重揭幕。16支參賽球隊爭冠之餘，賽事冠亞季軍更可直接拎到今夏巴黎奧運男足入場券，多位亞洲新星勢必力爭上位，為未來「錢」途打好基礎。當中日本、南韓、沙特阿拉伯、澳洲及烏茲別克5路雄師實力超群，各小將為名為利，必定打甩髀。

「亞洲1哥」日本除大國腳超班外，青年梯隊每次亮相大賽都係球迷焦點所在。日本2016年曾贏得冠軍，上屆派細兩歲嘅Ｕ21參賽，都能夠獲得季軍，今次點兵繼續「讓賽」，久保建英及鈴木彩艷等適齡旅歐球員未獲徵召，實力大減下，增加奪冠難度。

日韓未召最強人腳

至於同日本同組嘅南韓，過去5屆4次打入4強，2020年成功封王，不過同日本一樣，「太極虎」今次冇徵召巴黎聖日耳門超新星李康仁，爭標機會同樣打折扣。

至於前屆亞軍及上屆冠軍沙特阿拉伯不容忽視，佢哋近年大力發展沙特聯賽，又力爭世盃主辦權，對青年賽事亦相當重視，加上今屆喺西亞地區卡塔爾舉行，有半個主場之利。再者沙特喺Ｃ組對手實力較弱，大有本錢留力應付8強之後嘅淘汰賽，集多項優勢於一身，難怪成為今屆奪冠熱門。

至於澳洲同烏茲別克，亦屬賽事近年4強常客，前者近兩屆分別獲得季殿，烏茲別克更連續3屆打入4強，喺2018年拎到冠軍，上屆決賽則不敵沙特飲恨。睇番分組形勢，澳洲同東道主卡塔爾同組，有一定阻力，反而烏茲別克分組賽虎入羊群，分分鐘有驚喜成績。

更多賠率：