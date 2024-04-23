3月份「最佳撲救」：均業北區林駿杰

均業北區門將「JJ」林駿杰憑3月31日對大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」，飛身救出鄭子森的遠射，當選【聚大金鳳特約】3月份「最佳撲救」，他謂獲得球迷認同令其重拾自信，盼在餘下賽事助北區減少失球。

「JJ」於該場「新界打吡」作出多次撲救，雖然最終未能阻止球隊落敗，但其表現獲得球迷讚賞，他亦認為贏得3月份「最佳撲救」，讓其信心得以提升，希望季內餘下賽事可以交出穩定表現：「球隊到依家都未試過有1場係唔使失波，而且我頭半季間中都會出現失誤，所以唔太滿意自己表現，但呢個獎幫到我搵番信心，希望再踢好啲，報答球迷支持。」

「JJ」今季轉投北區，助球隊穩居中游，他稱成績尚算穩定，但承認球隊近期狀態有所下滑，有作出改善之必要：「我哋今季喺『賽馬會菁英盃』贏過傑志同理文，聯賽又排緊中游位置，以1支新升班嘅球隊嚟講，成績有哂交代，但最近大家啲波冇季初咁爽，呢方面要做番好啲先得。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）

1月．錢兆琛（大埔）

2月．石皓心（傑志）

3月．林駿杰（均業北區）