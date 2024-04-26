亞冠聯外圍賽　香港東方3連敗出局

香港東方周五（26日）晚於印尼雅加達出戰亞洲冠軍聯賽（BCL Asia）次階段外圍賽最後一場小組賽，最終以71：76錄3連敗，無緣晉級正賽。

賽前錄得2連敗跌落小組榜尾的香港東方已確定無緣BCL正賽，今場面對印尼球隊Pelita Jaya首節被Kevin Ornell Chapman Mc Daniels搶下12分，以14：22落後。第2節東方曾落後最多11分，其後上場眼睛受傷的陳兆榮轟三分球「止血」，另有外援艾臣道夫取4分、中鋒卜聿揚大力入樽，一度追至5分差，半場落後32：40。

換邊後，梁嘉顯轟兩記三分球，艾臣道夫亦在外圍發炮，助東方追至43：47，兩軍之後激烈拉鋸，東方以53：57進入決勝節。東方再由麥洛連博得「and 1」，加上葉耀邦連得5分，一度反超前4分，惟未能把握機會，最終以71：76告負。

Pelita Jaya的Kevin Ornell Chapman Mc Daniels轟全場最高31分，另加13記籃板，成為球隊勝利功臣。香港東方5人得分上雙，麥洛連15分11籃板，葉耀邦和艾臣道夫各得12分，基拔取11分，梁嘉顯10分。