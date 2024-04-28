港超聯 均業北區遇標準流浪合演入球騷
2024年04月28日 14:10
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港超聯：均業北區 vs 標準流浪
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）假北區運動場上演第19周對決，均業北區主場鬥標準流浪。北區改由張桂華把守最後大關，葉卓文聯手柏度鎮守後防，羅曉聰於中場派牌，支援肯迪及馬圖斯攻堅；流浪收起神田夢實及上形洋介，奧利斯復任正選，林衍廷、林嘉緯與岡本玲仁坐鎮中場，劉智樂及伊巴謙於前線衝鋒陷陣。
均業北區正選：
16 張桂華 [GK]
2 張俊軒
3 柏度
4 韋法頓
5 卡爾特納
6 葉卓文
7 馬圖斯
9 羅港威
10 羅曉聰
11 肯迪
27 林樂勤 [C]
標準流浪正選：
30 奧力斯 [GK]
4 金旻奎
5 林遼太
7 劉智樂
10 林嘉緯 [C]
12 盧均宜
14 岡本玲仁
16 林衍廷
20 趙正宇
21 伊巴謙
23 林堂真
均業北區後備：
19 湯振雄 [GK]
8 伊泰路
13 朱偉鈞
14 何振廷
17 周家樂
21 蘇啟浚
22 劉君正
33 蕭世充
47 王力威
73 黃偉國
77 何浚皓
94 韋健豪
標準流浪後備：
1 盧兆崎 [GK]
13 陳冠燊 [GK]
6 杜國榆
17 龍梓軒
19 姚浩明
22 馬榕生
25 梁凱俊
28 陳耀祖
89 歐陽耀冲
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今季「中銀人壽香港超級聯賽」進入最後直路，周日（28日）為大家送上一場由均業北區在主場北區運動場，迎戰標準流浪的搶分大戰。北區賽前少踢兩場，但暫以3分領先流浪，為鎖定前6位置，今場一定繼續全力出擊，兼力爭在聯賽「雙殺」對手。（on.cc東網周六下午3時直播、港台電視32周六下午5時播映）
均業北區上場一度領先兩球，惟最後僅以3比2險勝晉峰，主教練梁志榮承認球員的集中度和爭勝心不夠強，有繼續改善的必要。北區是役會與第7位的流浪正面交鋒，「細榮」直言勝負對今季最終排名相當關鍵：「嚟到季尾難喺強隊身上攞分，但對同級對手我哋仍然有力一戰，希望餘下賽季喺積分榜可以保持目前排名。」好消息是韋法頓康復進度理想，今場有望復出。
肯迪上場射入1球12碼，各項賽事已累積8入球、6助攻，他笑言對今季表現感到滿意：「踢得非常好，始終第一次嚟到香港踢波，天氣、比賽節奏都要時間適應，希望最後入球同助攻都可以達到雙位數。」這名巴西籍中場又認為球隊近期演出穩定，有信心面對同級對手流浪，可以全取3分。
上周輪空的標準流浪，為爭取前6，今場鬥北區不容再失，但總監李輝立（Philip）卻指球隊不會對聯賽太上心：「呢場波屬於名次之爭，排6同7分別唔係咁大，只希望以戰養戰。有啲受輕傷或者就嚟攞夠牌要停賽嘅，都未必畀佢哋踢咁多。」他又強調現階段會專心備戰，下月對傑志的「賽馬會菁英盃」決賽：「場決賽係全季入面最重要，連續兩季都入到盃賽決賽，大家都好期待。」陣容方面，盧均宜、陳耀祖雙雙刑滿復出，而上場因教練團填錯出場紙，導致只能作壁上觀的兩名中堅林堂真、崔佑在，同樣可以候命。
年僅18歲的趙正宇早前因應付香港中學文憑試（DSE），錯過部分球隊訓練，但上場首次在聯賽正選上陣，表現令人留下深刻印象。今場面對實力相若的北區，身型較為輸蝕的「宇仔」，直言不會懼怕，將全力與對手一併：「防守未必係我強項，同埋始終對方唔少球員身型比我優勝，埋身的確會吃虧，但我心態上一定唔會放棄，就算搶輸都會繼續嘗試。」