【甲一最新轉會】余理洋加盟永倫隨隊開操　

來來季香港男子甲一籃球賽季尚未開鑼，但部分球隊已陸逐正式開操備戰，其中周五（3日）展開操練的永倫率先投下震撼彈，宣布羅致效力南華多年的余理洋（Nathan），以及上季投效香港東方的韋思庭，陣容更鼎盛。

聯同韋思庭加盟黃金戰隊

永倫去季銳意年輕化，並取得總季軍，來季陣容變化不大，大部份主力留隊，包括泰那、周迎堅、韓天次、「文氏兄弟」文俊浩及文俊傑、陳可鈐，並羅致了余理洋及韋思庭兩名新球員，決心於甲一再創佳績。

祖籍加拿大的Nathan從2014年起首度為南華上陣，期間曾短暫投效澳門黑熊，但之後再回歸南華，令球迷留下不少難忘片段，34歲的他早前已在社交平台宣布將會離開南華，最終轉投「黃金戰隊」。另外，永倫亦提拔兩個年輕球員跟操，包括就讀漢華中學的陳卓賢及另一新人Gordon。

Nathan效力南華多年，如今突然轉會，自然成為一大焦點，他表示自己在南華渡過很多美好時光，但為了尋求新挑戰，並與同樣來自加拿大的泰那合作，繼而選擇轉會，盼助球隊衝擊冠軍：「上季永倫跟香港東方在季後賽打得好緊湊，差點就入到總決賽，希望我加盟球隊之後，能夠提升球隊防守力之餘，亦可以把握對手包圍泰那時暴露的空位，射入3分球。」

至於效力球隊多年的周迎堅，就盼望隊中年輕球員經上季洗禮後有所進步，聯同兩名新球員爭取好成績：「我們上季與香港東方的差距不算太大，只是大家到關鍵時刻表現未夠成熟，才錯失總決賽資格，如果大家來季有進步，球隊有望取得更好成績。」談到會否視來季為球員生涯最後1季，「堅哥」笑指自己仍對甲一賽場充滿熱情，只要球隊有需要，仍很願意為「黃金戰隊」征戰。

另1名新兵韋思庭亦躊躇滿志，期望在永倫爭取更多上場時間，證明自己實力：「香港東方有很多好球員，隊內競爭激烈，我亦未有太多上陣機會，所以我很想加盟永倫，證明自己有能力在甲一賽場立足，並在教練團的指導下有所進步。」

文：鄧文滔