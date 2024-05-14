Panasonic籃球賽　寶覺女籃望重新證明自己

寶覺中學女籃於今屆學界九龍區D1取得殿軍，失落精英賽資格，但這支球隊經過這次挫折後，未有意志消沉，反而更有動力尋求進步，這次「Panasonic學界籃球邀請賽」，或許是她們重新證明自己的機會。

寶覺上屆未能獲得精英賽資格，隊長蔡汶萱承認成績較預期差，但認為這個挫折令全隊成長了不少：「精英賽是所有學生運動員夢寐以求的舞台，可惜最後失諸交臂，令大家很不甘心，很想下年捲土重來，重新證明自己的實力。」

雖然寶覺在九龍區D1準決賽及季軍戰告負，無緣登上精英賽舞台，但球隊在這兩場賽事，分別僅以1分和6分之差落敗，足證球隊與精英賽球隊實力相差不大，因此蔡汶萱希望於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」闖出一片天：「我有信心球隊不論面對任何對手，皆有能力僵持到最後一刻，希望我們利用這個大賽讓外界了解到，我們的實力不比其他強隊遜色。」

寶覺女籃於「Panasonic學界籃球邀請賽」處於Z組，將火拚裘錦秋中學（葵涌）及德望學校爭奪一個出線4強資格，且看寶覺能否衝出重圍，一吐烏氣。

寶覺中學

教練：陳文勇

球員：蔡汶萱、吳佩琳、李汶蔚、何芷瑩、楊嘉慧、張嘉欣、蘇潔琬、石愷晴、馮楉喬、曾文欣、黃子晴、潘秋而、陳海晴、林泳誼、龍麗雲

本學年成績：九龍區第4

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）