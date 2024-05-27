梅萊法網首圈出局　大會取消拿度告別儀式

37歲的英國網球傳奇梅萊，周日(26日)在法網首圈不敵瑞典老將華連加之後，可能是他生涯最後一次在這個紅土大滿貫亮相。

傷痕累累的梅萊以直落三盤4比6、4比6、2比6落敗，這是他自2020年首圈出局後，再次踏上巴黎的紅土場，也是自2017年準決賽後，再次在法網不敵華連加；這位前世界「一哥」曾表示今年可能是最後一次參加巡迴賽，並避免了腳踝受傷的手術，以便可以參加法網。

梅萊賽後表示：「這是一場非常非常艱難的比賽，多年來，華連加在場上都能打出出色的網球比賽，我期待他打得很好，我覺得他做到了，他給了我很少機會。」

即使梅萊及拿度都暗示今屆可能是最後深戈，但法網賽會籌委會總監梅莉絲摩透露會取消原定為14屆盟主的「泥地王」拿度準備的告別儀式，事關西班牙傳奇拿度在賽前記者會上表示，這屆法網不是百分百的最後一次，將來的事亦難以預計。梅莉絲摩表示:「正如大家想像的，我們為他計劃了一些事情，但是...因為他不知道這是否會是他最後一次參加法網，所以他想開放大門，也許明年作為球員回來，因此我們不會強迫他做任何事情。」