何瑋桁陳諾思首登奧運：享受舞台力爭佳績！

體院與中國香港劍擊總會於周二（28日）進行奧運備戰分享會，其中首度登上奧運列車的何瑋桁和陳諾思出席活動，分享現階段備戰情況及個人期望。

香港男子重劍代表何瑋桁，早前阿聯酋舉行的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽中全勝贏得冠軍，生涯首度奪得奧運資格，他感慨道：「在拿到奧運入場券之前，其實一直都給予自己很大期望，始終排名和成績照道理能夠爭到奧運名額。而在對上的亞太區資格賽時，主要是以找回比賽狀態、入到前4為目標，沒有想過最後能打入奧運夢想成真。」

「拿到奧運入場券對我職業生涯來說影響很大。在2、3年前的那段時間裡就像是跌入了漩渦一樣，維持在一個很迷惘的狀態。到現在我的競技狀態不錯，亦會不斷提醒自己不要再跌入『深淵』，不管是訓練還是比賽都會盡全力做到最好。」

即將踏上運動員最高舞台的何瑋桁，仍不忘感謝港隊重劍教練陸昶名的教導：「能夠有現在的成績，除增加了日常訓練量外，必然是少不了教練的付出，他就像是為我點燃新的希望，重燃對劍擊的熱誠。香港以往都沒有一個正式專教直柄劍的教練，他能夠在細微的技術和距離給到我更好的建議。」

「我想讓大家看到當我對上世界頂尖選手時都不會怯場，絕對能與他們抗衡」，何瑋桁對未來比賽充滿期待道：「我相信這是我這麼久以來各方面最好的狀態去應戰亞錦賽，希望能將這個狀態維持到奧運，取得好成績」，而奧運前會否出國訓練仍在考慮當中。

港隊重劍教練陸昶名對何瑋桁充滿期待：「『瑋桁』是一個很有天份、打法很特別的劍手，可能這麼多年來他在這個環境裡沒能找到適合他的方向去發揮他的實力，他直柄劍的風格跟槍柄有很大不同，我很榮幸能在這幾年教到他一些在直柄劍上的技巧，一起進步。老實說我只能給他一些經驗上的建議，希望他在未來賽場上避免出現錯誤。」

同為首次登上奧運舞台的女子花劍選手陳諾思，她表示這是「意料之外」的驚喜：「到真正夢想成真的那一刻都感覺在做夢一樣，很難想像有朝一日也能和偶像『家朗』一起出戰奧運」。而她對是次奧運並沒有抱太特別的期望，「主要以吸取經驗為主，成績上沒有太高目標。現階段心情非常期待和興奮，希望自己能以平常心應對，享受這個舞台。」

對於心態上的調整，陳諾思每當打完比賽後都會抽出一段時間休息，她除運動員身分外和一般人沒有什麼不同，「聽快歌是我最常放鬆心情的方法，家人亦會去現場看我比賽，壓力會相對小很多」，她亦不忘勉勵身邊隊友：「會與同齡劍手一起加油奮鬥，鼓勵他們努力訓練，有付出就有收穫，終有一日能夠達到自己的目標！」