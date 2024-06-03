出副選試腳　英格蘭細味波斯尼亞

歐國盃決賽周開波在即，各國亦開始一系列熱身賽。其中冠軍熱門之一嘅英格蘭，周二凌晨進行決賽周前首場熱身賽，喺聖占士公園球場迎戰波斯尼亞。英格蘭陣容星光熠熠，不過領隊修夫基戰術保守，面對主守球隊往往束手無策。波斯尼亞今場志在練兵，預計會屯重兵防守，英格蘭想大炒唔易，博3.5球嘅入球細好路。（Now 618周二凌晨2時45分直播）

英格蘭正選陣容已經大致確定，不過熱身賽就會試用唔同組合，查洛保雲、艾雲東尼、阿當禾頓、伊比爾治伊斯等邊緣球員，相信會獲派落場「試腳」，難免影響球隊嘅進攻流暢度同效率，加上中場進攻核心祖迪比寧咸啱啱踢完歐聯未歸隊，創造力再打折扣。

「三獅」領隊修夫基向來係穩陣派，就算對住較弱球隊都好少大軍壓境搶攻，近期比賽亦有鋒力不足問題，對住馬爾他同北馬其頓都係入得2球同1球，上仗對巴西更輸0比1，近4仗有3場總入球開3球或以下，今場唔似會有多入球出現。

波斯尼亞未能出戰歐國盃，今仗係為就快展開嘅歐國聯進行備戰，佢哋喺正式國際賽表現差勁，不過踢熱身賽專注防守，表現反而相當硬淨，對上10場熱身賽總入球全開2球或以下，英格蘭今場想大炒有難度，3.5球嘅入球細值博。

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