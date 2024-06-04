踢熱身賽心態夠認真　意大利搶Ｗ壯聲威

國際熱身賽，意大利主場迎戰土耳其。兩隊同屬今屆歐國盃參賽球隊，同樣喺舊年8月換帥，預計雙方同以試陣及提升狀態為主，意大利作為歐國盃衞冕球隊，球員戰意相信更高，主場出擊務求砌低土耳其一壯聲威，佢哋近6場主場5勝1負甚為穩定，主勝值博。（Now 618周三凌晨3時直播）

意大利舊年8月突然換帥，文仙尼走去沙特挖金，幫拿玻里重奪意甲嘅史巴列堤接掌帥印，帶領「藍軍」有驚無險喺外圍賽出線。史巴列堤上任未夠一年，領軍8場取得5勝2和1負成績，包括近兩場熱身賽先後擊敗委內瑞拉同厄瓜多爾，可見班球員就算踢「太公波」都態度認真，無論將帥都需要更多勝仗建立信心，今晚主場出擊同樣唔會留手。

不過史巴列堤面對嘅難題都唔少，法蘭斯高阿沙比、尼高路辛尼奧路及史卡維尼等受傷，辛度東拿利又因賭波案停賽，冇咗一批主力，好彩手頭上仲有唔少籌碼，好似佐真奴、羅倫素柏歷堅尼、拉斯柏度尼，仲有幫阿特蘭大贏得歐霸盃嘅施卡馬卡，意大利整體實力其實唔曳。

土耳其同樣舊年8月更換教頭，前意大利國腳蒙迪拿上任，雖然佢帶領土耳其喺外圍賽力壓克羅地亞首名出線，但睇番「飛機仔」上任8場成績，僅得3勝2和3負唔算突出，3場敗仗都係熱身賽，包括2比4不敵日本，近兩場對匈牙利同奧地利亦全敗，當中對奧地利更慘敗1比6，認真肉酸，看待熱身賽態度同意大利截然不同，今場領軍「倒戈」意大利試陣味濃，再輸唔出奇。

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