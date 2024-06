「邁向巴黎奧運」啟動　趙顯臻鼓勵市民撐港隊

2024巴黎奧運會將於7月26日至8月11日進行,一眾即將出戰奧運力爭佳績的港將正在積極備戰當中,為帶動社區體育氣氛和鼓勵市民對香港運動員的支持,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動,即日起至8月,於多個地點舉辦連場以奧運及體育為主題的活動,包括展覽及互動攤位遊戲、運動員相展、運動體驗、運動員分享會等。

「邁向巴黎奧運 Road to Paris」啟動禮周四(6日)於觀塘apm舉行,早前奪得賽艇世界盃金牌、成為「香港第一人」的趙顯臻出席活動,向公眾分享對巴黎奧運的期待,「能夠在奧運前舉行的世界大賽奪得金牌、成為『世一』,為我出戰奧運注下強心針,再艱辛也值得!公眾支持是運動員的最大動力,我們一定全力以赴,希望市民大眾繼續支持香港運動員,為我們打氣。」

對於距離巴黎奧運尚餘50日,趙顯臻感到「不知不覺」:「每日都跟著計劃去準備奧運會,不經意地時間過得好快。不過,自己並沒有很緊張,做足每日的訓練量就好,最重要的是享受奧運比賽。接下來7月14日會去比利時訓練,適應歐洲時差。」他續道:「當聽聞香港很多商場都會直播奧運賽事,多少會有壓力,想透過直播讓大家看到我的最好表現,所以對自己的要求會更高。」

趙顯臻由多年前身為滑浪風帆運動員的表現平庸轉變成為現今的香港賽艇「一哥」,更成為香港唯一一個進入巴黎奧運的賽艇運動員,他從中獲得成就感:「很開心能找到自己可以發光的舞台,能在賽艇這項運動中發揮到自己的强項,希望今屆奧運自己能在比賽中發揮到最好,取得好成績。而港隊經歷了『老換新』,證明我們新一代也可以去奧運,希望日後香港能有更多入場券參加賽艇項目。」

曾出戰2016年里約奧運會的趙顯臻,對今屆奧運仍另有目標:「除爭取成績外,還想在奧運盡量拍多些照片。看回自己的記錄,發現沒怎麽拍照留下回憶相當可惜,今次想彌補8年前去奧運時的遺憾。」對於奧運選手村未必會設有冷氣的情況,他笑言:「我本身是『熱血運動員』,理所當然會怕熱,所以會自備小風扇解暑!」

港協暨奧委會會長霍震霆表示:「為凝聚社會對運動員的支持,今屆奧運,港協暨奧委會有新安排,將巡迴多個地點舉辦多元化的推廣活動,除了運動體驗和遊戲,也有以『奧運夢』為主題的運動員相片展覽、運動會火炬展覽等,邀請市民參與其中,共同投入四年一度的體育盛事!港協暨奧委會亦一如以往,為出戰奧運的中國香港代表團提供全面支援,讓運動員無後顧之憂,爭取佳續。」

目前,港隊已於劍擊、游泳、乒乓球、羽毛球、賽艇、體操、單車、帆船、跆拳道、三項鐵人及滑浪風帆項目,奪得共33張巴黎奧運入場券。港協暨奧委會將於6至8月期間,於多個地點展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」系列推廣活動,帶動社區體育氣氛,首站在觀塘apm商場揭開序幕,之後移師多個大型商場陸續舉行。活動包括考驗速度與反應的遊戲攤位及運動體驗,其中在「衝浪奪牌大挑戰」,參加者可以體驗風帆運動員乘風破浪的感覺,完成活動更可下載與港隊吉祥物「堅仔」的合照;「速遞祝福馬卡龍」則讓參加者自行組合祝福字句,為運動員送上祝福。現場特設具巴黎及奧運特色的主題「打卡位」,港隊吉祥物「堅仔」更會不定時亮相,與公眾人士互動,大派精美紀念品,讓市民親身體驗奧運的熾熱氣氛。「邁向巴黎奧運 Road to Paris」另一焦點,是以「奧運夢」為主題的「矚.動.奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽。

新地執行董事郭基泓表示:「新地與奧運有深厚的淵源,早於2008年北京奧運,集團就多方面支持這項世界級體育盛事。今屆奧運,新地將繼續大力支持,很高興跟港協暨奧委會合作,在旗下10個商場舉辦連串奧運造勢活動,新地各區商場都會直播賽事,同時推出一連串精彩推廣活動,希望借力體育盛事『拼經濟』,亦響應政府『香港無處不旅遊』的理念,透過新地商場網絡將盛事帶到各個社區,振興本地旅遊業及消費市道。」