國足有「恐韓症」　南韓勇銳半場W穩開

世盃外圍賽亞洲區第2圈C組上演「中韓大戰」。已篤定首名出線嘅南韓，會喺主場迎戰急需搶分嘅中國隊。南韓近況極佳，上輪7比0狂勝新加坡盡顯霸氣；相反中國向來有「恐韓症」，對住孫興民等星級前鋒難有抵抗之力，南韓有望早開紀錄，半場主勝值博。（周二晚上7時開賽）

中國上場主場1比1逼和泰國，出線形勢危急，雖然佢哋領先泰國3分暫排小組次席，但泰國最後一輪只係對包尾嘅新加坡，贏面甚高；中國就要作客死敵南韓，想拎確保出線嘅關鍵1分難度極大。賽前消息指中國前鋒武磊同張玉寧受傷，好可能缺席今場生死戰，令戰鬥力進一步受削。

南韓雖然已經出線，但今場絕非「風流波」咁簡單，佢哋要贏波先可確保世界排名唔會被澳洲追過，從而成為第3圈3支種子隊之一，否則可能會同日本或伊朗等勁旅同組。南韓上場7比0狂數新加坡，孫興民、黃喜燦同李康仁嘅星級「三叉戟」包辦當中5球，火力夠晒保證。

南韓向來行軍快速，前場逼搶效率極高，往往喺早段就殺對方一個措手不及，今屆5場世盃外，全部都喺半場領先；另外，南韓近5次同中國交鋒，同樣悉數喺上半場領先，中國似乎頂唔住「太極虎」嘅快速進襲，半場主勝夠晒穩陣。

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