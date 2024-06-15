歐國盃早場匈牙利對瑞士　免費台直播

歐國盃早場上演A組賽事，匈牙利對瑞士。匈牙利進攻上太過依賴利物浦中場蘇保斯拉爾，易於被對手防範，想入波唔係咁易。瑞士向來擅長穩守突擊，近5次出戰歐國盃，首輪分組賽總入球全開2球或以下，預料會同匈牙利形成拉鋸戰，一於追中位數2.5球嘅入球細。(ViuTV 99台及Now 618周六晚上9時直播)

匈牙利整體實力欠佳，上屆分組賽3戰不勝，僅入3球以小組包尾出局，雖然今屆有蘇保斯拉爾助陣，但呢位23歲中場首次參加國際大賽，加上年紀輕輕就做隊長，壓力唔細，能否發揮出水準實屬疑問。至慘係匈牙利猶如蘇保斯拉爾「一人球隊」，恐怕獨力難支，預料屆時難以組織具威脅攻勢。

瑞士上屆歐國盃曾經爆冷淘汰勁旅法國打入8強，最終僅互射12碼不敵西班牙，踢法非常硬淨。瑞士一向擅長穩守突擊，中後場人腳唔錯，包括國際米蘭門將恩尼森馬、曼城中堅文路爾艾簡治及利華古遜中場格列沙加，呢條由英超、意甲、德甲冠軍球隊成員組成嘅「三層防線」，令瑞士更加穩陣，足以抵禦匈牙利來犯。

瑞士防守靠得住，不過進攻人腳就比較弱，翼鋒梳頓沙基利去美職搵食之後，無復當年勇，預料只能擔任後備。原本被寄予厚望嘅前鋒比列安保路喺剛過去球季，長期受傷患問題困擾，估計難有作為。以瑞士穩健風格，即使贏波都係小勝居多，入球細屬好路之選。

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