梅萊出戰巴黎奧運生涯最後探戈　華度卡奴拒絕「外卡」

兩屆金牌得主英國的梅萊，確定出戰生涯第五個奧運會，將會在下月舉行的巴黎奧運會上爭逐雙打賽事；不過，2021年美網冠軍華度卡奴則拒絕「外卡」，放棄爭逐。

37歲的梅萊曾於2012年倫敦及2016年里約奧運會上奪得男單金牌，獲得ITF參賽資格的他，很可能在巴黎出戰生涯最後一場比賽，這位前世界「一哥」早前已表示，今夏之後不會打太多比賽。梅萊與伊雲斯（Dan Evans）已被提名參加雙打賽事，這位蘇格蘭球手最近表示如果能參加團體賽，只會去巴黎出賽。「我在雙打比賽中贏得獎牌的機會，比單打更大。我不能100%保證，畢竟要視乎體力，希望餘下幾周時間可以做好準備。」英國「一哥」諾利及祖柏等都在名單之上，而寶特則是唯一憑世界排名入圍的英國女將。

至於美少女華度卡奴的狀態仍然持續不穩，她早前已錯過了法網，並專心備戰草地賽的溫網，由於巴黎奧運的場地與法網一樣，因此這位21歲名將也決定放棄「外卡」參戰奧運，而巴黎奧運正如「三文治般」夾在溫網及美網中間，相信對傷患剛復原的華度卡奴來說，身體應付上是有點困難。「我要優先考慮身體及健康，因為我知道自己是否健康，是否付出100%的努力，我只是認為沒有必要給我身體帶來額外的壓力或任何風險。」

巴黎奧運的網球項目，將於7月27日至8月4日在羅蘭卡格斯球場上演。