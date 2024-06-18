拿高斯文「自肥企劃」　批准WAG入營勞軍

歐國盃東道主德國喺揭幕戰大勝蘇格蘭之後，領隊拿高斯文皇恩浩蕩，批准球員帶女伴(WAG)入訓練基地「短聚」，以解相思之苦，拿高斯文女友Lena亦有份，難怪網民指呢位36歲少帥美其名為獎勵球員，其實係「自肥」。

根據德國《圖片報》爆料，德國贏波之後，職球員分別乘坐兩部隊巴返回訓練基地，多位亦WAG亦喺隊巴內，包括拿高斯文女友Lena，至於中場安特列治嘅老婆Alicia自己駕車抵達。

呢班球員女伴都有入場睇波，為德國打氣，最後亦順道入營勞軍。中場甘美治除帶老婆之仔，乖仔都有隨行，可以享受家庭樂，據悉甘美治嘅囝囝等爸爸做完訪問，等到頸都長埋，依家可以同一班德國國腳近距離接觸，乜都抵番晒啦。

拿高斯文表示非常重視球員同家人關係：「球員另一半及家人嘅支持對於我哋非常重要，佢哋每一句鼓勵說話都好珍貴，我好感謝女友Lena同家人入場打氣，佢哋幫助咗我好多。」拿高斯文嘅媽媽同姐姐都有入場睇揭幕戰，賽後女友Lena向拿高斯文獻吻，德國將於周四(20日)凌晨第2場分組賽對匈牙利，如果想再獲得「愛的鼓勵」，就要繼續贏波。